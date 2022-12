L’ex Napoli e attuale allenatore del Real, Carlo Ancelotti, al Corriere dello Sport, ha detto quale secondo lui è la nazionale più accreditata a vincere questo Mondiale: “Il Brasile è la squadra più completa. Ha qualità, freschezza, esperienza e l’esperienza in situazioni come questa conta tantissimo. Ma sono curioso di vedere l’Inghilterra con la Francia. Il limite degli inglesi resta la mentalità. In questo Mondiale non ci sono state novità, poche anche le sorprese”.