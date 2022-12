Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli assistito da Mario Giuffredi, è stato accostato al Napoli più volte in questa sessione di mercato. Il suo agente ha risposto così alle seguenti voci di calciomercato:

“Parisi al Napoli? Oggi è impossibile perché c’è Mario Rui che è un giocatore di un livello importantissimo e internazionale. Mario Rui potrebbe andar via solo dopo aver vinto lo scudetto, ma dovrebbe arrivare un’offerta importante perché lui sta bene qui a Napoli. Parisi per il momento sta bene a Empoli e non si muove da lì”.