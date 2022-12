TuttoSport accusa, Alvino risponde: “Vi spiego la differenza tra Napoli e Juventus”

Nell’edizione odierna, il giornale torinese TuttoSport ha parlato anche del Napoli. Il quotidiano, parlando dei rapporti privilegiati tra la Juventus ed altri club di Serie A, ha evidenziato l’esistenza di rapporti di questo tipo anche tra il Napoli ed altre società.

Di seguito le parole del giornale: “Prendete, per esempio, gli incroci privilegiati che da anni sono una costante tra Napoli ed Empoli. Nel 2015 con il tecnico Maurizio Sarri arrivarono a Napoli Hysaj e Valdifiori. L’anno dopo fu il turno di Zielinski, formalmente acquistato dall’Udinese ma che si era messo in evidenza ad Empoli dove era in prestito, e Tonelli“.

A radio Kiss Kiss, è arrivata la risposta di Carlo Alvino, noto giornalista napoletano: “Sapete qual è la differenza tra il Napoli e la Juventus? Il Napoli, quei giocatori, li ha comprati spendendo anche cifre importanti. Inoltre con l’Empoli ha rimediato anche delle sconfitte che hanno condizionato il campionato. Quindi questo accostamento con la Juventus, per come la vedo io, non ha alcuna ragione di esistere”.