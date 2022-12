Schwoch: “Il Napoli ha fatto bene in estate a trattenere Osimhen”

Nel corso di un programma radiofonico su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’ex Napoli Stefan Schwoch.

L’attuale opinionista e commentatore per Dazn si è soffermato sulla permanenza di Osimhen e sulla ripresa della Serie A: “Il Napoli ha fatto la cosa giusta a trattenere un attaccante come Osimhen, al posto di provare a prendere Ronaldo dall’United. Sulla Serie A credo che gli azzurri debbano essere bravi a mantenere un ritmo alto come quello attuale”. Alla ripresa dei giochi gli azzurri non dovranno abbassare la guardia.