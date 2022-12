Il tecnico turco Nuri Sahin ha commentato la sconfitta contro gli azzurri post amichevole Antalyaspor-Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli è una squadra di livello internazionale. E’ stata una grande gara, perché i miei giovani hanno sempre lottato su ogni pallone. Francamente è stato davvero una bella gara. Spalletti mi ha parlato e mi ha detto che sarò un grande allenatore. Quando incontri una persona come lui, umile, pronta a darti consigli è solo un grande onore per me. Il Napoli gioca un calcio bellissimo e l’ho visto con i miei occhi. Sanno muovere velocemente la palla e non appena sbagli qualcosa ti puniscono subito. Per noi c’è solo da imparare dopo questa sconfitta “.