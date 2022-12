Pampa Sosa: “Credo sia ancora precoce parlare di Hamsik in dirigenza”

Il Pampa Sosa, ospite ad una trasmissione sportiva su Tele A in tema Napoli, si è espresso su Marek Hamsik.

L’ex attaccante non si è mostrato favorevole ad un ingresso attuale dello slovacco, spiegando così la sua posizione: “Credo che sia davvero troppo presto per parlare di un Hamsik nei panni di dirigenti. Conoscendolo, non credo sia portato per un ruolo di questo genere. Ovviamente tutto potrà cambiare in futuro, potrebbe anche prendere la strada dell’allenatore”. Sosa si sbilancia su Marek, suo amico e fedelissimo compagno di avventure insieme nel Napoli di Edy Reja.