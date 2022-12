Durante l’evento “Col viola nel cuore”, il regista Neri Parenti è intervenuto per parlare di alcune tematiche, tra cui una legata al Napoli. Lo scambio ha dato vita a un simpatico siparietto, che riguarda il rapporto tra il regista e Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo.

Ecco le parole ironiche di Neri Parenti: “Ultimamente non l’ho sentito. Se può vincere lo scudetto? No, per carità: non mi faccia questa domanda perché se dico qualcosa poi mi ammazza… Per carità”