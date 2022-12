Marolda: “Credo che la sosta sia stata importante per il Napoli”

Francesco Marolda è intervenuto su Radio CRC per parlare di Napoli.

L’intervista si è concentrata sulla sosta per il Mondiale, sulla quale si è espresso l’opinionista: “All’inizio pensavo che fermarsi non fosse un vantaggio per il Napoli. Nelle ultime partite, però, ho visto un Napoli più stanco del solito e quindi a posteriori penso che la pausa sia sta importante per riprendere energie. Ad oggi la partita contro l’Inter è uno scontro diretto per lo scudetto, credo che i neroazzurri siano la rivale più importante per gli azzurri, nonostante un allenatore in panchina che non credo sia un punto di forza”.