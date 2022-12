L’Inter chiude il proprio ritiro svolto a Malta battendo gli austriaci del Salisburgo per 4 a 0. In gol Mkhitaryan con una doppietta, Acerbi e Carboni. I nerazzurri hanno lanciato messaggi positivi in questa gara: parecchia intensità nel palleggio e pressing alto. Ora Simone Inzaghi sorride: la tourneé maltese ha dato parecchie risposte: il Napoli è avvisato.