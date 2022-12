Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa pre partita di Inghilterra-Francia. Ecco le sue parole:

“Abbiamo cominciato male la stagione, il cammino è complicato perché in classifica siamo staccati abbastanza dal Napoli, ma la prima parte del campionato non è ancora finita e secondo me potremo fare grandi cose, grazie ai ritorni di Chiesa e Pogba che ci daranno una mano. Non è ancora finita per quanto riguarda lo scudetto, la Juventus è in corsa“.