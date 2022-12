Inter, parla Handanovic: “Manca tanto alla sfida contro il Napoli”

Il portiere nerazzurro Samir Handanovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla forma fisica della squadra a Inter TV. Ecco le sue parole:

“Ho trovato i miei compagni meglio di come li ho lasciati, ci stiamo preparando bene a livello fisico. Malta è stata una buona scelta per ricominciare al meglio. Al 4 gennaio manca ancora un mese, ci penseremo più avanti quando rientreranno tutti, è una sfida cruciale che vale l’intera stagione. Dobbiamo lavorare un po’ su tutto, è un campionato anomalo: bisognerà prepararsi come se iniziasse un nuovo campionato”.