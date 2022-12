Giuffredi: “Vi spiego perché i calciatori sono così legati a Napoli. Su Kvaratskhelia…”

In un intervento a “Un calcio alla radio”, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale, il procuratore Mario Giuffredi ha affrontato diverse tematiche. L’agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano ha parlato della situazione attuale del Napoli e dei suoi assistiti.

“I ragazzi sono tutti legati a Napoli, è ovvio, ci sono poche città al mondo che accolgono i ragazzi in maniera così calorosa. De Laurentiis? È sempre stato tranquillo. Ho tre presidenti con cui ho un ottimo rapporto, lui, Lotito e Corsi. Aurelio è tranquillo, quando fa delle sfuriate è perché ha buoni motivi. I risultati parlano per lui. Chi vince il Mondiale? L’ho seguito pochissimo, non mi ha fatto impazzire, non saprei. A me importa che vinca il Napoli“.

Sulla Champions League ha aggiunto: “Possiamo passare con l’Eintracht, ma non esistono più passeggiate. Ai quarti si può arrivare, ma se arriviamo in semifinale proveremo a vincerli entrambi”.

Su Kvaratskhelia: “Non lo conoscevo, non posso dire una bugia. So che quando Cristiano Giuntoli prende un giocatore, non lo fa mai per caso, è un grande intenditore di calcio”.