Giuffredi svela: “Politano è felice, nella sua testa è scattato qualcosa dopo l’estate”

Mario Giuffredi, in un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ha parlato dei suoi assistiti che militano nel Napoli.

Ecco le parole dell’agente di Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui: “Ci sono giocatori che soffrono la competizione perché sono deboli, non è il caso del portoghese del Napoli Mario Rui. Lui sta alzando l’asticella perché l’arrivo di Olivera gli ha fatto molto bene in termini di alternanza nel ruolo. Nel calcio di oggi giocare 50 partite tra tutte le competizioni è impossibile, Di Lorenzo è un caso a parte, fa anche più di 50 partite compreso la Nazionale”.

Infine il procuratore ha concluso: “Per fare questo devi avere due giocatori forti in ogni ruolo. Vedo Matteo Politano molto felice, in gruppo, in allenamento, nella vita privata. E’ scattato qualcosa nella sua testa dopo i chiarimenti arrivati in estate e la vicenda che lo riguardava, questo gli sta permettendo di fare qualcosa di importante in azzurro”.