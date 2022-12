Dimarco: “Ci prepariamo per sfidare al meglio il Napoli”

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter, ha parlato dopo l’amichevole vinta dai nerazzurri in terra maltese contro il Salisburgo. Ecco le sue parole:

“Il ritiro è andato bene, ci siamo allenati con temperature ottime. Abbiamo finito con una bella vittoria. Stiamo lavorando per essere pronti e al massimo per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli. Spero che i miei compagni che stanno al Mondiale arrivino fino in fondo, così sono in forma e sul pezzo per ripartire forte la seconda parte di stagione “.