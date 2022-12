De Maggio: “De Laurentiis non comprò un giocatore perché bevve 4 bottiglie di spumante”

Il noto giornalista napoletano Valter De Maggio, durante Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli, ha svelato un simpatico episodio. Il giornalista ha raccontato di quando un colpo di mercato del Napoli è sfumato per le cattive abitudini del calciatore in questione.

Ecco le parole di De Maggio: “Il presidente Aurelio De Laurentiis è sempre molto attento alle abitudini dei calciatori che acquista nella sua squadra. Pensate che una volta era quasi fatta per un super acquisto, ma una volta arrivato dal patron, il calciatore buttò giù quattro bottiglie di spumante in un colpo solo. Il presidente De Laurentiis osservò tutto con grande attenzione, ma alla fine ci ripensò e non lo prese più proprio perché il ragazzo alzò un po’ troppo il gomito”.

Sull’identità del calciatore in questione: “Se volete sapere di chi si tratta, posso soltanto dire che questo giocatore veste ancora la casacca di un club italiano, da dove il patron voleva acquistarlo. Era veramente tutto fatto, ma non se ne fece nulla per quell’episodio che suscitò diverse perplessità nel numero uno del club quando lo conobbe dal vivo”