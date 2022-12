CorrMezz – Le amichevoli frutteranno un unione di intenti tra Raspadori ed Osimhen

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato del rapporto in campo tra Osimhen e Raspadori.

Il quotidiano ha riportato un dato statistico significativo che analizza i minuti giocati insieme dai due attaccanti: per entrambi solo 129 minuti collezionati insieme. Un numero davvero esiguo, che significa praticamente meno di due partite. Il ritiro in Turchia con le due amichevoli in programma sarà importante per testare il feeling tra le due punte e i punti di unione per una maggiore collaborazione al ritorno in campionato contro l’Inter.