CdS – Reina: “A Napoli il popolo ti conquista, non parlo di scudetto…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Pepe Reina.

L’ex portiere del Napoli, si è soffermato sulla sua esperienza in maglia azzurra, esprimendo la sua felicità nel ritornare allo stadio Maradona in occasione dell’amichevole del 17 dicembre.

Queste le parole di Reina: “Non vedo l’ora di godermela, perché per me sarà una serata speciale. Rimetterò in ordine i ricordi, che sono accantonati nel mio cuore, e mi calerò in un ambiente meraviglioso, che conosco perfettamente per averlo potuto vivere da protagonista. Mi sono inserito subito nella città, che ha accolto me e la mia famiglia con sentimenti travolgenti. Mia moglie e i miei cinque figli verranno a vedere la partita, un pretesto per starsene un po’ in giro in quelli che sono stati i luoghi dei nostri quattro anni ma anche un modo per andare a salutare tutti gli amici. E ne abbiamo tanti, mi creda. A Napoli c’è un popolo che ti conquista”.

Sullo scudetto dice: “Il campionato è lungo, adesso si entrerà nel vivo. Poi, se si può dire, servirà anche una botta di….Meno infortuni,

condizione sempre esuberante, un episodio che ti gira nel momento giusto, pure un errore arbitrale che possa incidere in un senso o nell’altro. Non dico chi lo vincerà. Io sono scaramantico e indovinate un po’ perché”.