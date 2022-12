Abodi: “Sul caso Juve credo che serva trasparenza. Nel calcio si può sempre ricominciare!”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è stato interrogato sulla questione Juve.

Le sue parole sono state riportate oggi sul sito dell’Ansa: “Credo che serva fare luce e trasparenza su quanto stia accadendo nel calcio italiano. Attualmente mi trovo imbrigliato tra le richieste della procura e quelle della procura federale. Non sono in grado di dire chi sia il capro espiatorio in merito ai fatti di cui si parla sul fronte Juventus, posso solo affermare che nel calcio tutto può morire e tutto può anche risorgere. La stessa Juve ci è passata retrocedendo in Serie B, anche il Napoli l’ha fatto, o altre società italiane come il Palermo”.