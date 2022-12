Sabatini allibito su Adani: “Ha citato un passo delle Sacre Scritture”

Daniele Adani, commentatore tecnico per la RAI, divide la platea televisiva. C’è chi lo adora e chi, invece, lo considera fazioso. Ne ha parlato Sandro Sabatini a calciomercato.com: “Forse sbaglio io. Anzi, togliamo il forse: sbaglio io. E per evitare che dai leoni e co-leoni da tastiera arrivino insulti sparpagliati, scrivo in prima persona – mai successo da quando faccio il giornalista, e ormai sono passati quasi quarant’anni. Sbaglio io, dunque, se allibisco quando un gol viene commentato con “trasforma l’acqua in vino”. Si cita un passo delle Sacre Scritture”.

“Confesso, ho controllato sul web: le nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù Cristo. Già: miracolo. Nel linguaggio giornalistico, che sia locale o internazionale, rustico o raffinato, ogni domenica ci sono svariati portieri che compiono miracoli. Linguaggio comune, come bomber santificati o difensori benedetti. Da giornalista imperfetto, collezionista di errori che diventano esperienza, noto di non aver ancora nominato il personaggio cui mi riferisco. È Lele Adani, sta commentando i Mondiali su Rai1. È originale. Ha uno stile che piace a molti. Siede alla destra (o alla sinistra) di un eccellente telecronista: Stefano Bizzotto”, ha aggiunto Sabatini.