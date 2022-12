KKN – L’Udinese non cederà nessuno a gennaio, tutto rimandato in estate

Il direttore Valter De Maggio, a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’Udinese in merito agli obiettivi di mercato Napoli: “Il Napoli sta guardando in casa Udinese, piace da morire Samardzic. De Laurentiis e Giuntolin lo vorrebbero insieme a Pafundi e c’è anche un occhio di riguardo su Becao. La notizia che mi arriva è che fino al 30 giugno 2022 da Udine non partiranno né Samardzic, né Becao, né Pafundi. L’Udinese non ha intenzione di cedere giocatori a gennaio, tutto rimandato eventualmente a giugno”.