Inter, Inzaghi: “Il Napoli ha fatto cose importanti ma manca ancora tanto”

Simone Inzaghi, tecnico neroazzurro, ha parlato alla vigilia dell’amichevole con il Salisburgo, soffermandosi anche sul Napoli.

Questa Inter può vincere il campionato?

“È un augurio e una speranza. Il Napoli ha fatto un percorso importante, ne mancano ancora 23 alla fine, c’è spazio per tutti”.

Che errori non bisogna ripetere? Cosa si aspetta in questo gennaio di fuoco?

“Avremo un gennaio molto impegnativo. Abbiamo visto che in 15 partite ci sono state 10 vittorie che però non bastano, il Napoli sta andando a ritmi elevatissimi, dobbiamo farci trovare pronti: con queste medie 30 punti non sono sufficienti”.