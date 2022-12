Giletti: “Ecco il giocatore del Napoli che vorrei alla Juventus”

Massimo Giletti, intercettato dalla redazione di 1 Station Radio, ha parlato durante il programma 1 Football Club. “I calciatori della Juve riusciranno a trovare la concentrazione in vista della ripresa della Serie A? I giocatori sfasati trovano sempre il modo di non concentrarsi… Credo che si alzerà il livello della qualità della rosa con i ritorni di Chiesa e Pogba. I calciatori devono pensare a giocare, anche se sicuramente è il calcio nel complesso ad essere sotto inchiesta. Mi stupisce il fatto che agisce sempre solo la Procura di Torino. Finché non elimineremo la gentaglia delle curve, il calcio italiano non cambierà e resterà sempre sotto scacco. Questo genere di attività deve essere svolto dalle Procure di tutte le città”.

Giletti ha poi aggiunto: “Possibile battuta d’arresto del Napoli a gennaio? Merita di andare avanti. È una delle poche squadre che è sempre stata al vertice negli ultimi anni. Per storia e per la rappresentazione della città, un’eventuale vittoria avrebbe decisamente un valore diverso. Sono convinto e mi auguro che il Napoli possa alla fine trionfare”.

“Quale giocatore del Napoli vorrei alla Juve? La squadra bianconera fa fatica a trovare un regista, ruberei sicuramente Lobotka per il suo valore”.