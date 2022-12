Filiardi: “Demme via? Se fossi in lui non me ne andrei mai dal Napoli”

Massimo Filardi, ex Napoli e opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “I calciatori del Napoli hanno deluso con le rispettive nazionali? Beh dipende anche dal contesto tattico, ma forse hanno bisogno di rifiatare per riposare. Su tutti Kim, che è arrivato stanco al Mondiale e ha avuto anche qualche problema fisico.

Il Napoli inoltre offre un’organizzazione tattica importante, in cui tutti i calciatori vengono messi in condizione di rendere al meglio nei ruoli giusti. Prendiamo Zielinski: nel Napoli finalmente gioca nel suo ruolo, nella Polonia, che gioca anche male, invece ha agito addirittura da seconda punta. Non penso che i calciatori azzurri perderanno, con questa sosta, la fame e la disponibilità, perchè dovrebbero? Il mercato? Io non toccherei niente, né in entrata e neanche in uscita la macchina è pressochè perfetta…

Demme via? Ma lo sa che può entrare nella storia? Io se fossi in lui e negli altri compagni non me ne andrei mai dal Napoli… Anche 10 minuti in questo Napoli hanno un valore di 10-15 partite altrove! Anche io stavo nel Napoli del 1987, quello dello scudetto: per me stare in quel gruppo è stato impagabile, non ho mai giocato perchè infortunato ma fui felice lo stesso”.