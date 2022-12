CdS – Napoli, spunta un nuovo nome sulla lista acquisti di Giuntoli: i dettagli

Sirene di calciomercato in casa azzurra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il Napoli è sulle tracce di Marcos Thuram. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe arrivare a zero. Questo quanto evidenziato:

“Il rumore dei vicini s’è sentito con lo strillo della Bild, che l’ha sussurrato ai quattro venti, ovviamente: al Napoli piace Marcos Thuram, figlio d’arte sul quale non ci sono presentazioni da spendere, 25 anni, un fisico da corazziere, una punta che sa fare mille cose – l’esterno, il centravanti, standosene dentro in qualsiasi modulo o sistema – che al Borussia Mönchengladbach ha segnato 41 gol in 119 partite e che a giugno prossimo si prende praticamente gratis, perché nessuno è perfetto e ormai così vanno le cose ovunque.