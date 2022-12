Bargiggia: “Il Napoli è sulle tracce di En-Nesyri”

l Napoli è in ritiro in Turchia al fine di preparare al meglio il ritorno in campo. La società invece è sempre al lavoro sul calciomercato e non solo per la sessione di gennaio. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del sodalizio campano, insieme ai suoi collaboratori, stanno monitorando diversi talenti. Ne ha parlato il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold.

“Youssef En-Nesyri è una delle stelle del Marocco ed è seguito, tra le altre, anche dal Napoli per un’eventuale dopo Osimhen”, le parole di Paolo Bargiggia. Ciò sta a significare che qualora Osimhen dovesse partire la prossima estate, la società azzurra ripiegherebbe comunque su un profilo importante non “accontentandosi” degli attaccanti attualmente a disposizione di Luciano Spalletti (Giacomo Raspadori e il Cholito Giovanni Simeone). È chiaro che ogni discorso ora risulta prematuro.