Albarella: “Come tornerà il Napoli dopo la sosta? Vi spiego”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto a Radio CRC durante la trasmissione Si Gonfia la Rete: “Il Napoli alla ripresa del campionato? Il Napoli ha la fortuna di avere un allenatore che ha l’esperienza del campionato russo che è diviso in due tronconi. In grandi linee mi aspetto una ripresa finalizzata soprattutto ad un recupero degli aspetti nervosi. Per il Napoli si è avuta l’opportunità di ricaricare le batterie. Per la ripresa di cercherà di recuperare le alchimie che si erano create e che hanno portato allo spettacolo visto nella prima parte di stagione.

I numeri sono sotto gli occhi di tutti, quando una squadra riesce a portare a casa 41 punti su 45 e perdendo una sola partita in Champions League, stiamo radendo l’eccellenza. Partite come quella contro la Juventus e contro l’Inter saranno un’ulteriore indicazione a quelle che sono le ambizioni di questa squadra che non può nascondersi. Da tifosi e addetti ai lavori ci aspettiamo che il Napoli possa ripetere in grandi linee quanto fatto nella prima parte di stagione”.