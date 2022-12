Ag. Mbeumo: “Interesse del Napoli? Ricordo una frase di De Laurentiis sugli africani…”

Frederic Guerra, agente di Bryan Mbeumo, attaccante del Brentford, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Essendo il primo Mondiale ha fatto quello che poteva fare. Al Mondiale il livello è davvero alto, i giocatori sono fortissimi”

Sull’interesse del Napoli: “Non lo so. Mi ricordo quando De Laurentiis disse che non avrebbe più preso giocatori africani perchè lui li paga e poi vanno in Coppa d’Africa”.

Dia? “Un anno e mezzo fa ho parlato con Giuntoli di Dia della Salernitana”.