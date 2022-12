L’Inter, il 4 gennaio, giocherà in casa contro il Napoli e non sarà solo un semplice big match, ma anche una sfida che vale tanto per le due squadre.

Sicuramente per il Napoli vale tanto, forse per l’Inter è una finale, in quanto senza i 3 punti la squadra resterebbe a 11 punti, una pietra tombale per la lotta Scudetto.

Anche nel mondo neroazzurro ne sono consapevoli; oggi Raoul Bellanova ha parlato dopo l’amichevole dell’Inter a Malta e ha presentato così Inter-Napoli:

“Era importantissimo iniziare nel migliore dei modi, dobbiamo prepararci per la ripresa della stagione. Abbiamo una partita fondamentale che può decidere una stagione, noi cerchiamo di dare il 100% in allenamento e nelle amichevoli e vedremo come arriveremo a questa gara”.