Sky – Pioli: “Il Napoli ha una grandissima qualità, è allenato molto bene…”

Nel corso della puntata di Sky Calcio Club andata in onda ieri sera, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli.

Queste le parole dell’allenatore del Milan: “Il Napoli ha una grandissima qualità. Ha qualità in tutti i giocatori messi in campo, è allenato molto bene da un grande tecnico. Io credo che noi al San Siro contro il Napoli abbiamo giocato un’ottima partita e, probabilmente, per la mole di gioco che abbiamo messo in campo non meritavamo di perdere. Però, il Napoli in tutte le situazioni dove poteva metterci in difficoltà, dove noi sbagliavamo qualcosa è stato subito pronto ad approfittarne”.

E ancora: “A inizio anno, una squadra che ha perso insieme Koulibaly, Inisigne, Fabian Ruiz, Mertens, non pensavo fosse subito così competitiva. Ha vinto tutti gli scontri diretti, gioca un grande calcio anche in Champions. Io sono convinto che il campionato è molto lungo, mancano 23 partite e 69 punti a disposizione. Ci sono tante squadre – anche la mia – che possono fare dieci, undici vittorie consecutive e, quindi, rimettere un po’ più di equilibrio”.