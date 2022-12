Repubblica – Mercato Napoli: gli obiettivi per rinforzare la rosa

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli e sui suoi obiettivi di mercato.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, i nomi caldi della lista azzurra sono due: Davide Frattesi (Sassuolo) e Lazar Samardžić (Udinese).

Entrambi i profili sono monitorati dalla società azzurra, soprattutto in vista del futuro di Zielinski e Ndombele.

Nel caso in cui il polacco non dovesse rinnovare (contratto in scadenza nel 2024) o il francese non venisse riscattato dal Tottenham, il club di De Laurentiis sarebbe pronto a fare delle offerte per i due nuovi giocatori d’interesse.