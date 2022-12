Antonio Cassano, ex fantasista e opinionista alla Bobo Tv, ha detto la sua sulla solita questione che sta prendendo l’attenzione in questi Mondiali, ovvero se sia più forte Messi o Maradona.

L’ex giocatore, da sempre innamorato di Messi, ha commentato così sia la prestazione dell’Argentina contro l’Australia, ed anche le parole di Luis Enrique di 2 giorni fa:

“Allora, tutti devono capire che Leo Messi è il miglior giocatore della storia, il migliore calciatore nella storia, ma non solo; sarà il più forte anche in futuro. Luis Enrique lo ha anche ribadito, per cui è così”.