Pioli: “Il Napoli gioca un calcio importante, ma il campionato è ancora lungo”

Nel corso del suo intervento televisivo ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato – tra l’altro – del campionato italiano di Serie A: “Come torneranno i giocatori dopo il Mondiale? Come sarà la ripresa, a gennaio? Per chi ha riposato è stato un bene secondo me, arriveranno a gennaio in buone condizioni fisiche e mentali. Chi gioca il Mondiale non so come arriverà, è un punto interrogativo. Sulla carta chi ha meno giocatori al Mondiale è avvantaggiato, però poi si vedrà…”.

Pioli ha poi aggiunto: “Il Napoli? Ha una grandissima qualità. È allenato bene da un grande allenatore. Se il Napoli mantiene questo ritmo… noi abbiamo giocato una grande partita e non ci meritavamo la sconfitta. A inizio anno? Ha perso Insigne, Koulibaly, Fabian… non pensavo fosse così. Sta giocando un calcio importante, ma il campionato è ancora lungo: ci sono ancora 69 punti a disposizione e ci sono squadre che possono fare otto-nove vittorie consecutive. Juventus? Hanno fatto questi risultati senza Di Maria, Pogba, Chiesa. Il loro organico è tra i primi del campionato”.