Mattino – Hamsik consiglia un nuovo profilo per il mercato del Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull’incontro avuto tra la società partenopea e Marek Hamsik durante il ritiro della squadra di Spalletti in Turchia.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’ex centrocampista e capitano azzurro abbia dato dei consigli a Giuntoli e De Laurentiis in merito a dei possibili profili da prendere in considerazione per il mercato.

Tra i vari nomi fatti, a spiccare è stato quello di Tomáš Suslov (classe 2002), centrocampista del Groningen. Su di lui, infatti, Marek punterebbe senza esitazione.