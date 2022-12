Iannicelli: “ADL rappresenta bene Napoli, va tutelato”

Peppe Iannicelli ha elogiato l’operato di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e lo ha fatto dagli studi di Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport: “De Laurentiis è il migliore di tutti, lo dico da molto tempo. Il presidente del club azzurro rappresenta bene Napoli, la sua positività, la sua capacità di fare economia in modo pulito ed ottenere risultati. E’ estremamente rappresentativo di Napoli, lontano dalle immagini olografiche e macchiettistiche”.

Iannicelli ha poi aggiunto: “Napoli è stata la città dei lumi, l’unica al mondo a non aver conosciuto l’inquisizione: io a quella storia voglio rifarmi, non a quella degli arruffapopolo. Per me vanno tutelati quei presidenti come De Laurentiis che hanno rispettato le regole e fatto il loro dovere, a differenza di altri la cui gestione ha avuto diverse ombre” ha sottolineato il noto giornalista ed opinionista sportivo, nel corso del suo consueto intervento televisivo.