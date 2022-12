L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla partita tra Brasile e Corea del Sud, in programma stasera, alle ore 16:00.

Il quotidiano pone particolarmente l’accento su Kim Min-jae che, nonostante le sue condizioni non al top, scenderà in campo dal 1′ per giocarsi i quarti di finale di Qatar 2022.

Il sudcoreano non vuole rinunciare a quest’appuntamento storico per la sua Nazionale.