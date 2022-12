Il Napoli è sempre vigile sul mercato e osserva sempre nuovi profili, non per gennaio ma che in futuro potrebbero rivelarsi profili spendibili: in particolare, il ds azzurro Giuntoli segue un difensore.

Stiamo parlando del giovane Szalai, giocatore che gioca in Turchia, sempre nel solito Fenerbahce, e il Napoli potrebbe fare un tentativo per prenderlo a gennaio; questo interesse per il giovane difensore ungherese s’intreccia al futuro di Kim.

Come riporta Calciomercato.it, la clausola di Kim è di 45 milioni e il “The Monster” ha suscitato l’interesse di Real, United e Psg; la volontà del Napoli è trattare e rimuovere la clausola, ma la squadra azzurra segue già altri promettenti difensori.

Fonte: Calciomercato.it