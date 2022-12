Cassano: “Problemi nello spogliatoio del Belgio, bisogna ripartire da zero”

Nella rubrica Habla con Antonio, in onda settimanalmente sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano ha commentato, senza peli sulla lingua, l’eliminazione ai gironi di una delle squadre flop dei Mondiali: “Il tonfo del Belgio te lo dovevi aspettare perché quando erano in grande forma cinque, sei anni fa, hanno fatto sempre grande fatica. Sembra inoltre che ci fossero un po’ di problemi nello spogliatoio, litigi vari. Lukaku non era in grande forma e il ct lo ha portato ugualmente, ormai quella generazione di grandi giocatori è andata, bisogna ripartire da zero”.

L’ex calciatore barese aveva previsto il disastro del Belgio anche nella puntata della Bobo Tv di qualche giorno fa: “Il Marocco mi ha impressionato. Organizzazione, qualità, pressione, ritmo. Bellissima squadra, poi c’è Ziyech che fa un altro sport. Il Belgio malissimo. Ma lo avete visto? Una delle più grandi delusioni dei Mondiali. Hanno fatto una fatica incredibile, a centrocampo non tenevano una palla. L’unico che ha giocato bene è stato il centrocampista Onana. Gli altri tutti male compreso De Bruyne. Hanno sbagliato tanto tecnicamente”.