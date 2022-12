Bruscolotti sull’infortunio di Rrahmani: “Il suo è un infortunio lungo e grave”

Beppe Bruscolotti, ospite fisso degli studi di Canale 21, ha detto la sua sul Napoli ai microfoni di Campania Sport. “E’ bello vedere ex giocatori che vanno a trovare la propria squadra e la propria società, non si discute sul fatto che questi gesti facciano sempre piacere. Ragazzi come Lorenzo Insigne e Marek Hamsik sono andati via in questi ultimi anni, la squadra è stata come ‘epurata’ sul piano tecnico, ma restano i rapporti. Se poi possa esserci un prosieguo insieme in futuro, ben venga”.

“Tanti ex giocatori – ha aggiunto Bruscolotti – hanno dato molto anche alla fine della carriera, ma ad un certo punto devi guardarti indietro e chiederti cosa si sia vinto negli anni precedenti. Tutti sappiamo che gli altri speravano che il Napoli fosse solo fumo, che potesse cadere in vecchie situazioni; invece De Laurentiis ha avuto ragione ed ha costruito una squadra molto forte”.

Infine, una riflessione su Amir Rrahmani: “Mi chiedevo come stesse ed ho visto che sta ancora svolgendo lavoro differenziato. Il suo infortunio lo conosco, è una cosa lunga e grave. Ho avuto pochi infortuni, nella mia carriera, ma agli adduttori è tosta, fidatevi”.