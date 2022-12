Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato a proposito della situazione in casa Juventus. Queste le sue dichiarazioni: “Il calcio a cui ho sempre giocato era sinonimo di lealtà e sportività, una vecchia signora che accettava sempre con eleganza le sconfitte sul campo, ora quella signora non esiste più, solo campionati falsati. La giustizia federale deve revocare gli scudetti dopati della Juventus“.