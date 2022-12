Iannicelli, giornalista e tifoso del Napoli, ha commentato su OptiMagazine le esultanze di Lele Adani durante le telecronache dell‘Argentina. Queste le sue parole: “Adani ha cancellato i canoni dello stile Rai ispirato da una sobrietà nel commento. Adani è un tifoso scatenato durante il commento di una partita. Urla senza ritegno la sua passione per l’Argentina e soprattutto per Messi. Assume comportamenti che mettono in imbarazzo anche il suo compagno di telecronaca, Stefano Bizzotto”.