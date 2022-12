Cabrini, ex difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Il vero obiettivo della Juventus è quello di arrivare in zona Champions. Per quanto riguarda lo scudetto, solo il Napoli può perderlo. Non lo dico solo per i punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma anche perché la squadra di Spalletti si diverte e fa divertire. Poi ovviamente bisognerà capire in che condizioni torneranno le squadre dopo il Mondiale”.