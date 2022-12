Albertini: “Il Napoli andava forte, la sosta potrebbe avergli spezzato il ritmo e il Milan potrà approfittarne”

Demetrio Albertini, ex rossonero, ha parlato delle possibilità del Milan di vincere lo scudetto alla Gazzetta dello Sport: “Occorrerà unire più velocità, quella di chi ha giocato il Mondiale, quella di chi non c’era e quella di chi è rimasto fuori per infortunio, e fondere due andamenti: il primo ha definito la classifica attuale, il prossimo sarà un’altra storia, un’incognita che indirizzerà la lotta scudetto.

Che campionato rivedremo? Ne inizierà uno tutto nuovo. La pausa potrebbe anche aver spezzato il ritmo a chi andava a tutta, come il Napoli, e il Milan potrà approfittarne, staremo a vedere. Quel che è certo è che i primi turni di gennaio conteranno tantissimo: se perdi terreno alla ripresa non hai più tempo per recuperare. Immaginate un’altra falsa partenza della Juve: sarebbe fuori dai giochi”.