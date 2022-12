Zielinski: “Nel Napoli gioco a sinistra nei 3 di centrocampo, ed è quella la mia zona preferita”

Il centrocampista del Napoli e della nazionale polacca Piotr Zielinski ha parlato in conferenza stampa prima del match con la Francia. Il numero 20 ha parlato della posizione che ricopre con il Napoli dicendo che è quella in cui si sente a suo agio. Le sue parole in conferenza: “Sono un centrocampista e a Napoli occupo la parte sinistra nel centrocampo a 3, ed è la posizione che preferisco di più, ma posso giocare anche in altre zone del campo. Tocca al mister decidere dove vuole schierarmi, io sono pronto a dare il massimo per la squadra qualsiasi ruolo avrò. Crediamo fermamente che possiamo giocare ad armi pari con la Francia. Siamo una squadra forte e sono convinto che domani faremo una gran partita”