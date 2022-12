L’Hellas Verona ha un nuovo allenatore; infatti, la squadra di Setti ha dovuto fronteggiare una problematica che riguarda i talentini.

La squadra scaligera, infatti, in panchina ha Salvatore Bocchetti, ma c’è un problema: quest’allenatore non ha il patentino per allenare in Serie A e ha già sfruttato la delega di un mese ad ottobre, e quindi deve essere affiancato da un altro tecnico.

Dunque, Zaffaroni, il tecnico ex Cosenza, accompagnerà Bocchetti nella seconda parte della stagione ed entrambi dovranno salvare la squadra scaligera.

Fonte: Sky.