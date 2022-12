Mondiale 2022 – Le formazioni ufficiali dell’ottavo di finale tra Argentina e Australia

Alle ore 20 andrà in scena il secondo ottavo di finale di Qatar 2022, e vedrà affrontarsi Argentina e Australia. I giocatori dell’albiceleste dopo la prova contro la Polonia vogliono continuare a fare bene nel match di oggi. Mister Scaloni per il match di questa sera decide di schierare dal 1′ minuto Julian Alvarez come punta centrale, e sostituisce l’infortunato Di Maria inserendo il ‘Papu’ Gomez. Dall’altra parte l’Australia schiera in attacco la coppia Duke-McGree per far male alla difesa argentina. Queste le formazioni ufficiali del match:

Argentina – Martinez; Acuna; Otamendi; Romero; Molina; Mac Allister; Fernandez; De Paul; Messi; Gomez; Alvarez

Australia – Ryan; Behich; Rowles; Souttar; Degenek; Baccus; Irvine; Mooy; Leckie; McGree; Duke