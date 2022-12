L’invasore Ferri: “Sono affezionato al Napoli, lo Scudetto spero lo vincano loro”

Mario Ferri, detto anche ‘il Falco’, noto soprattutto per le sue invasioni di campo, ha parlato ai microfoni di 1 station radio stamattina. Ferri ha parlato della sua ultima invasione al Mondale e anche del Napoli, a cui dice di tenere molto, e spera che vinca lo Scudetto. Queste le sue parole: “L’invasione dell’altra volta è stata ‘the last dance’, ne ho fatto circa 15. Volevo lanciare messaggi nel quale credo tanto, soprattutto per l’Ucraina, anche perché ero lì appena iniziata la guerra, ed è stato allucinante. Tante persone credano sia pericoloso, ma in realtà mi hanno trattato molto bene, soprattutto grazie all’intervento di Infantino, perché il mio gesto poteva creare un grande caos. Appena l’ho visto arrivare mi sono rassicurato molto e ha suggerito un’idea per farmi andare via. Mi hanno dato il daspo dal Qatar, non potrò più vedere le partite del Mondiale e neanche quelle che si giocano in Qatar. Una mia invasione celebre sarà sempre quella in cui ho raggiunto Higuain dopo aver lasciato Napoli. Spero gli azzurri vincano lo Scudetto, sono molto affezionato alla squadra e la città è un pezzo di cuore”.