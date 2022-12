Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ieri ha visto i suoi difensori e i suoi compagni battere il Portogallo per 2-1 e qualificarsi agli ottavi di finali del Mondiale.

A fine partita, il difensore azzurro ha parlato in mixed-zone e ha detto la sua sul perché non ha deciso su chi giocare:

“E’ stata dura decidere di non giocare, ma era giusto fidarsi dei miei compagni e far scendere in campo loro che erano al 100% piuttosto che andare in campo io, anche se non mi è piaciuto non andare in campo“.

Poi, sulla prossima partita, ha chiosato:

“Ora devo aspettare e vedere, ma penso che posso giocare una partita da infortunato anche con uno strappo muscolare. Voglio giocare contro il Brasile”.