Come riportato da gazzetta.it, Giorgio Chiellini insieme agli altri componenti della Juventus nel 2020, ha rinunciato a delle mensilità. Queste le parole dell’ex bianconero: “Mi era stato proposto un contratto da ambassador nella Juve in cui inserire anche le due buste paga di aprile-maggio 2021. Un contratto che partirà da quando smetterò e quindi le due mensilità saranno percepite quando mi cimenterò in questo nuovo ruolo”.