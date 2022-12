Amir Rrahmani, difensore e colonna del Napoli, è ormai fuori da un mese e mezzo, dopo l’infortunio che è avvenuto durante Cremonese-Napoli del 9 ottobre.

Il kosovaro ha raggiunto, con il resto della squadra, la Turchia per questo ritiro, ma, come riporta Il Mattino, non si allenerà con la squadra in questo frangente, ma seguirà un programma personalizzato, e probabilmente si riaggregherà al gruppo solo una volta tornati a Napoli, dopo il 15 dicembre.

Lo staff preferisce essere cauto e prudente con Amir, dato che l’obiettivo dei dottori e di Spalletti in primis è averlo a disposizione per la gara contro l’Inter.

