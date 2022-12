Da Salerno – La Salernitana punta Demme per il centrocampo, ma affare difficile al momento

Diego Demme nei primi 2 mesi di campionato ha trovato pochissimo spazio, complici anche alcuni infortuni. Il centrocampista tedesco potrebbe dire addio, e su di lui si è fiondata la Salernitana, che vorrebbe rinforzare il centrocampo. Come riporta però TuttoSalernitana l’acquisto del mediano è al momento molto difficile, sia per l’elevato ingaggio del numero 4 che della sua disponibilità al trasferimento in granata. Inoltre sul centrocampista c’è di nuovo il Valencia di Gennaro Gattuso, allenatore che conosce bene il tedesco. Per questo il club di Iervolino punta Zurkowski della Fiorentina, che non trova molto spazio.